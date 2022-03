Prozess um tödliches Zugunglück: Angeklagter spielte am Handy

Anzeige

Aschaffenburg. Ein nach einem tödlichen Zugunglück an der bayerisch-hessischen Landesgrenze angeklagter Mann hat über seinen Verteidiger von einem fatalen Fehler am Unglückstag gesprochen. „Er bedauert seine Fehlentscheidung an dem Tag auch ganz extrem“, sagte Rechtsanwalt Christian Giloth am Mittwoch zu Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Aschaffenburg.

Ein Kollege des Angeklagten hatte am Mittwoch ausgesagt, dass sich der 29-Jährige zum Unglückszeitpunkt mit seinem Telefon beschäftigt habe. „Er war am Handy, als der Zug kam“, sagte der 26 Jahre alte Zeuge am Mittwoch vor dem Amtsgericht Aschaffenburg. Zudem habe der als Sicherheitsaufsichtskraft eingesetzte Verdächtige nicht auf seinem zugeteilten Posten an der Bahnstrecke gestanden, um die in Gleisnähe arbeiteten Männer vor Zügen zu warnen oder die Strecke sperren zu lassen.

Der Angeklagte soll bei den Bauarbeiten an der bayerisch-hessischen Landesgrenze zwischen Mainaschaff und Stockstadt am Main als Aufsichtsperson seine Pflichten verletzt haben - die Anklage wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Zwei Arbeiter wurden bei dem Unglück am 1. September 2020 von einer Regionalbahn erfasst und getötet.

„Er (der Angeklagte) hat es am Anfang nicht mitbekommen, dass ein Zug auf meiner Seite kam“, sagte der Zeuge, der am Unfalltag als Sicherungsposten eingesetzt war. Eigentlich hätte der 29-Jährige zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Seite stehen müssen. „Genau in diesem Moment kam von der anderen Seite auch ein Zug“ - dies habe der Angeklagte nicht bemerkt.

Als der Güterzug und die Regionalbahn weg gewesen sein, „habe ich gesehen, dass zwei Leute auf dem Boden liegen“, schilderte der 26-Jährige. „Als die zwei gestorben sind, hat er (der Angeklagte) das gar nicht mitbekommen.“

Staatsanwaltschaft wirft Mann fahrlässige Tötung vor

Vor Gericht steht ein 29-Jähriger, der damals als Aufsichtsperson an der Bahnstrecke zwischen Mainaschaff und Stockstadt am Main eingesetzt war. Er sollte laut Anklage die Arbeiter in Gleisnähe warnen, wenn ein Zug kommt, oder die Strecke sperren lassen. Beides habe er nicht getan, sagte der Angeklagte zu Prozessauftakt. Sein Verteidiger sprach von einem Fehler. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fahrlässige Tötung vor.

Seit einem tödlichen Zugunglück in Unterfranken vor eineinhalb Jahren hat der damalige Lokführer Zweifel an seiner Arbeit. „Ich bin gerade dabei, den Job zu wechseln“, sagte er am Mittwoch vor dem Amtsgericht Aschaffenburg. Er habe kein Vertrauen mehr „in das ganze System der Bahn“, auch weil er nach dem Unfall am 1. September 2020 mit zwei toten Bauarbeitern später Zeuge eines Beinaheunglücks geworden sei, bei dem ein Fahrdienstleiter Fehler gemacht habe. „Ich will auf jeden Fall nichts mehr mit der Bahn zu tun haben.“ Bisher sei er noch bei der Hessischen Landesbahn angestellt. Was er künftig mache wolle, wisse er noch nicht.