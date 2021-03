Prozess um Mord an Ex-Freundin: „Wollte ihr nur Respekt einflößen“

Anzeige

Anzeige

Lübeck. Mit einem Teilgeständnis des Angeklagten ist am Dienstag in Lübeck der Prozess um den Mord an einer 27 Jahre alten zweifachen Mutter fortgesetzt worden. „Ich wollte sie nicht töten, sondern nur mit ihr reden“, sagte der 30 Jahre alte Angeklagte am Dienstag. „Aber als ich den anderen Mann in ihrer Wohnung sah, war ich wie in einer Schockstarre.“

Der Angeklagte hat keine Erinnerung an die Bluttat

An die Tat selbst habe er keine Erinnerung mehr, er habe erst nach einigen Tagen begriffen, dass die Mutter seiner Kinder tot sei, heißt es in der Erklärung des deutschen Angeklagten, die er am Dienstag im Prozess verlas. „Was geschehen ist, tut mir sehr leid und ich bitte alle Betroffenen um Verzeihung.“

Anzeige

In der Erklärung, die er bereits am vorigen Prozesstag angekündigt hatte, schilderte er den Verlauf der Beziehung zu der 27-Jährigen aus seiner Sicht. Sie seien seit Anfang 2010 ein Paar gewesen. 2011 sei die gemeinsame Tochter zur Welt gekommen, 2016 sei ein Sohn gefolgt. „Es gab wiederholt Streit und Trennungen, aber wir kamen immer wieder zusammen“, sagte der Angeklagte.

Anzeige

Der 30-Jährige muss sich seit dem 9. März dieses Jahres vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Lübeck wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 11. September 2020 seine ehemalige Lebensgefährtin mit 28 Messerstichen so schwer verletzt zu haben, dass sie noch am Tatort starb. Als Motiv vermutet sie, dass der Angeklagte es nicht hinnehmen wollte, dass seine Ex-Freundin sich nach der Trennung von ihm einem anderen Mann zugewandt hatte.

Zwei Mediziner kämpften vergeblich um das Leben der Frau

Anzeige

„Alles war voller Blut. Die Patientin lag hinter der Wohnungstür, ihr Atem war schnell und ganz flach“, sagte ein Notarzt am Dienstag als Zeuge aus. Mit eindrücklichen Worten schilderte der 45 Jahre alte Mediziner, wie er und seine Kollegen vergeblich um das Leben der Frau kämpften. Sie sei regelrecht ausgeblutet, sagte der Zeuge. „Das war sicherlich das Extremste, was ich in meiner gesamten Zeit als Notarzt erlebt habe.“

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Der Angeklagte sagte am Dienstag, er habe noch einmal mit seiner Ex-Freundin reden wollen, die sich einige Zeit zuvor endgültig von ihm getrennt hatte. „Vor allem wollte ich wissen, wo meine Kinder sind“, erklärte er. Um seine Ex-Freundin nicht zu verpassen, habe er im Auto vor dem Haus übernachtet und am Morgen des 11. September ihre Wohnung betreten, sagte er aus.

Das Messer im Pullover sollte der Ex „Respekt einflößen“

Dass er dabei ein Küchenmesser mit einer neun Zentimeter langen Klinge im Ärmel seines Pullovers versteckt hatte, wertet die Staatanwaltschaft als Indiz für seine Tötungsabsicht. Doch der Angeklagte bestreitet das. „Ich wollte sie nicht töten. Das Messer sollte ihr nur Respekt einflössen“, sagte er. Der Prozess wird am 21. April fortgesetzt.