Prozess um ertrunkenes Krippenkind hat begonnen: “Kein normales Verfahren”

Anzeige

Anzeige

Wolfsburg. Der Prozess gegen vier Betreuerinnen nach dem Tod eines Krippenkindes hat am Dienstag in Wolfsburg unter großem öffentlichen Interesse begonnen. "Das ist kein normales Verfahren. Wir verhandeln ein Geschehen, das niemand wollte", sagte der Richter zum Auftakt.

Den vier angeklagten Frauen wird vorgeworfen, dass sie bei einem Ausflug im April 2019 nicht bemerkten, dass sich ein 16 Monate alter Junge von der Gruppe entfernt hatte und in ein etwa 30 Meter entferntes Regenrückhaltebecken gestürzt war. Der Junge wurde in eine Klinik gebracht, wo er zwölf Tage später an Hirnschäden durch Ertrinken starb (Az.: 8 DS 306 JS 27184/19).

Kind war mindestens 30 Minuten im Wasser

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Kind lag laut Anklage mindestens 30 Minuten im Wasser, bevor die Beschuldigten Rettungsmaßnahmen einleiteten. Die vier Frauen müssen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Geklärt werden soll dabei auch, ob die beiden Erzieherinnen, eine Sozialassistentin und eine Praktikantin überhaupt zu dem Spielplatz nahe der Kita hätten gehen dürfen. Die Anlage soll nur für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren angelegt sein.

Nach dem Verlesen der Anklageschrift zogen sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einem Rechtsgespräch zurück.

Anzeige

RND/dpa