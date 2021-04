Prozess im Fall George Floyd: Ex-Polizist Derek Chauvin schuldig gesprochen

Anzeige

Minneapolis. Im Fall George Floyd haben die Geschworenen im Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin ihr Urteil gefällt. Der frühere Polizeibeamte wurde in allen Anklagepunkten – Mord zweiten Grades ohne Vorsatz, Mord dritten Grades und Totschlag zweiten Grades – schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird in zwei Monaten gefällt.

„Gerechtigkeit für das schwarze Amerika“

Vor dem Gerichtssaal sammelten sich Demonstranten, die nach der Verkündung des Urteils jubelten und weinten. Die Anwälte der Floyd-Familie äußerten sich in einer Stellungnahme: „Schmerzlich verdiente Gerechtigkeit ist für George Floyds Familie und die Gemeinschaft hier in Minneapolis eingetroffen, aber das heutige Urteil geht weit über diese Stadt hinaus und hat erhebliche Auswirkungen auf das Land und sogar die Welt“, sagten sie unter anderem. „Gerechtigkeit für das schwarze Amerika ist Gerechtigkeit für ganz Amerika.“

Der Angeklagte, der ehemalige Polizeibeamte Derek Chauvin, während der Verlesung des Urteils. © Quelle: -/Pool Court TV via AP /dpa

Die Geschworenen nahmen ihre Beratungen am Montag auf und berieten sich nur ein wenig mehr als 10 Stunden, berichtet „CNN“.

Fall George Floyd schockierte die ganze Welt

Der 46 Jahre alte Floyd war am 25. Mai vergangenen Jahres in Minneapolis bei einer Festnahme ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Chauvin presste dabei sein Knie rund neun Minuten lang in Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyd verlor der Autopsie zufolge das Bewusstsein und starb wenig später. Die Beamten hatten ihn wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.

Floyds Schicksal hatte in den USA mitten in der Pandemie eine Welle der Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst - und wurde damit zur größten Protestbewegung seit Jahrzehnten.