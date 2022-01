Proteste gegen Corona-Leugner und Impfgegner - auch Gegner der Corona-Maßnahmen wieder auf der Straße

Anzeige

Leipzig, Chemnitz. In mehreren Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Corona-Leugner, Impfgegner und Verschwörungsideologen ein Zeichen zu setzen.

In Leipzig versammelten sich unter dem Motto „Haltung zeigen“ Beobachtern zufolge zwischen 400 und 500 Menschen auf dem zentralen Augustusplatz, darunter auch Pflegekräfte und Medizinstudierende. Sie warben für ein Miteinander und solidarisierten sich unter anderem mit den Dresdner Medizinstudenten, die sich am Donnerstag symbolisch um die dortige Uniklinik gestellt hatte. Wegen zu hoher Teilnehmerzahlen wurden sie allerdings mit einer Ordnungsstrafe belegt.

Auch in Chemnitz, Dresden und Zwickau gab es Gegenproteste. Laut aktuell geltender Corona-Schutzverordnung sind in Sachsen Versammlungen mit bis zu 1.000 Teilnehmenden erlaubt. Rund um den Zwickauer Dom am Marienplatz wurden eine Menschenkette in Erinnerung an die Corona-Opfer gebildet und Kerzen aufgestellt.

„Wir wollen zeigen, dass Corona Realität ist“

Auf dem Markt in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) stellten Bürger am Montagabend mehr als 1500 Kerzen zum Gedenken an die Corona-Toten im Nordosten auf. „Wir wollen zeigen, dass Corona Realität ist“, sagte Michael Steiger vom Bündnis „Greifswald für Alle“. Es seien 1582 Lichter - entsprechend der Zahl der Todesfälle, die nach neuesten Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet wurden. Wie in zahlreichen anderen Städten Mecklenburg-Vorpommerns waren für Montagabend auch auf dem Greifswalder Markt wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen angemeldet worden. Ihn persönlich störe am meisten, dass derartige Proteste in Vorpommern „von Nazis organisiert“ würden, sagte Steiger.

Auch in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) demonstrierten mehrere Hundert Menschen für Demokratie, Vielfalt und Solidarität in der Corona-Pandemie. Auf dem Alten Markt kamen nach Polizeiangaben rund 350 Teilnehmer zusammen. Auf Plakaten stand etwa „Impfen rettet Leben“ oder „Wir sind nicht in einer Diktatur“. Der ehemalige Domprediger Giselher Quast sagte, wer Freiheit für sich selber fordere und dabei den Tod anderer in Kauf nehme, müsse noch viel lernen. Impfen sei Ausdruck von Nächstenliebe. Zu der Kundgebung hatten mehrere zivilgesellschaftliche Bündnisse aufgerufen. Man wolle der großen Mehrheit der Bevölkerung, die sich in der Pandemie solidarisch verhalte, eine Stimme geben.

Wieder Proteste von Corona-Leugnern und Impfgegner

In vielen deutschen Städten fanden am Montagabend auch wieder Proteste gegen die Corona-Politik statt. Allein in Sachsen hatte die rechtsextreme Kleinstpartei „Freie Sachsen“ an mehr als 150 Orten im Freistaat zu Protesten aufgerufen. In Bautzen demonstrierten mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Politik. An zwei angemeldeten Veranstaltungen nahmen laut einem Sprecher der Polizeidirektion Görlitz etwa 250 bis 300 Menschen teil. Zudem hätten sich etwa 600 Personen zu einem nicht angemeldeten Aufzug zusammengefunden.

In Rostock in Mecklenburg-Vorpommern wurde eine Versammlung bei aufgeheizter Stimmung aufgelöst. Es kam zu Festnahmen durch die Polizei.

Polizisten halten einen Demonstranten bei Ausschreitungen auf der geplanten Demonstration gegen Corona-Einschränkungen in Rostock fest. © Quelle: Frank Hormann/dpa-zentralbild/dp

In Potsdam (Brandenburg) demonstrierten erneut mehrere hundert Menschen gegen eine allgemeine Impfpflicht und gegen die Corona-Maßnahmen. In der Innenstadt gab es am Montagabend zwei angemeldete Proteste, eine Mahnwache vor dem Filmmuseum und einen Demonstrationszug unter dem Motto „Freie Impfentscheidung Potsdam“. Es gab auch drei Gegenkundgebungen vom Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ und der linken Initiative „Solidarisches Potsdam“ mit mehreren Dutzend Teilnehmern.

Auch in Baden-Württemberg gingen wieder mehrere tausend Menschen gegen staatliche Corona-Maßnahmen auf die Straße.