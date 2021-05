liebegewinnt: Katholische Pfarrer segnen homosexuelle Paare

Anzeige

Berlin. Bundesweit soll es um den 10. Mai Segnungsgottesdienste für Liebende geben – dabei sind ausdrücklich homosexuelle Paare eingeschlossen. Auch drei katholische Kirchen in Berlin beteiligen sich an der Aktion unter dem Motto #liebegewinnt. An diesem Sonntag sollen dort Liebende als Paare oder einzeln vom Pfarrer gesegnet werden, wie die Aktion mitteilte.

Kirche protestiert mit Segnung gegen Vatikan

Der Kirchenprotest, dem sich katholische Geistliche aus ganz Deutschland angeschlossen haben, richtet sich gegen ein jüngstes Schreiben aus dem Vatikan, das die Segnung von Homosexuellen ausdrücklich verboten hatte. In Berlin sind am Sonntag (10. Mai) Segnungen in den Gemeinden St. Christophorus und St. Clara (beide in Neukölln) und St. Canisius (Charlottenburg) geplant.

„Wir werden Menschen, die sich auf eine verbindliche Partnerschaft einlassen, auch in Zukunft begleiten und ihre Beziehung segnen“, heißt es in dem Aufruf. Theologische Argumente und Erkenntnisgewinne seien zu Genüge ausgetauscht. Die beteiligten Gemeinden wollten nicht mehr hinnehmen, dass eine ausgrenzende und veraltete Sexualmoral auf dem Rücken von Menschen ausgetragen werde und die Arbeit in der Seelsorge untergrabe.