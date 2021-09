Prinz Harry und Meghan besuchen 9/11-Gedenkstätte - Treffen mit UN-Botschafterin

Anzeige

New York. Im Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 haben Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) die Gegend um das frühere World Trade Center in New York besucht. Die beiden posierten am Donnerstag gemeinsam unter anderem mit Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneurin Kathy Hochul auf einer Aussichtsplattform im Wolkenkratzer One World Trade Center rund 400 Meter über der Metropole für Fotos. Auch der Gedenkstätte für die Opfer statteten sie einen Besuch ab.

Danach stand auch ein Treffen mit der amerikanischen UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield auf dem Programm. Thomas-Greenfield gab sich bei Twitter hocherfreut, das Paar zu treffen. Sie hätten wichtige Diskussionen über Covid, Gerechtigkeit für Schwarze und Minderheiten und die Sensibilisierung für psychische Gesundheit geführt, schrieb sie und veröffentlichte Fotos von dem Gespräch.

Am Wochenende will das Paar bei einem großen Musik-Festival im Central Park in Manhattan auf die Bedeutung einer gerechteren Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus aufmerksam machen. Harry und Meghan reihen sich dabei in ein riesiges Star-Aufgebot ein: Auf der Bühne werden unter anderem Jennifer Lopez, Billie Eilish, Ed Sheeran, Coldplay, Shawn Mendes, Usher und die Boygroup BTS erwartet.