Prahlte, sie werde keine Strafe bekommen: Teilnehmerin an Kapitol-Unruhen zu Haft verurteilt

New York. Eine Immobilienmaklerin aus Dallas, die in sozialen Medien tönte, sie werde wegen ihrer Teilnahme an der Erstürmung des US-Kapitols nicht ins Gefängnis gehen, ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Jennifer Leigh Ryan hatte nach den Krawallen in sozialen Medien geprahlt, sie werde keine Strafe bekommen, weil sie weiß und blond sei und einen guten Job habe.

Die meisten im Zusammenhang mit der Kapitolerstürmung am 6. Januar einer Ordnungswidrigkeit beschuldigten Personen sind mit einer auf Bewährung ausgesetzten Haftstrafe davon gekommen. Im Falle von Ryan betonte die Staatsanwaltschaft aber, sie habe Reue und Aufrichtigkeit vermissen lassen. Ihre Annahme, vor einer Bestrafung geschützt zu sein, zeige zudem, dass sie nicht die Schwere des ihr zur Last gelegten Vergehens verstanden habe.

Video USA: FBI ermittelt gegen "Kapitol-Stürmer" 1:53 min Unzähligen Foto- und Videoaufnahmen des Sturms auf das Kapitol in Washington D.C. erleichtern die Ermittlungen des FBI. © Reuters

Ryan hatte gesagt, sie bedauere ihr Verhalten am 6. Januar, Bezirksrichter Christopher Cooper nahm ihr das aber nicht ab. Ihre öffentlichen Einlassungen nach dem 6. Januar ließen ihn daran zweifeln. Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar versucht, die im Kongress anstehende Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Beiden zu verhindern.