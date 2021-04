Angriff in Potsdam: Vier getötete Menschen wohnten schon lange in Einrichtung für Schwerbehinderte

Anzeige

Potsdam. Am Mittwochabend wurden bei einer Gewalttat vier Menschen in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Potsdam getötet. Sie sind laut Polizei durch „schwere Gewalteinwirkung“ gestorben. Gegen 21 Uhr ist die Polizei an den Tatort, dem Thusnelda-von-Saldern-Haus, einem Standort des diakonischen Oberlin-Haus in Potsdam, gerufen worden. Eine fünfte Frau wurde schwer verletzt. Die Beamten haben eine 51-jährige Tatverdächtige, eine Mitarbeiterin des Hauses, festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Am Donnerstagvormittag äußerte sich das Oberlin-Haus bei einer Pressekonferenz im Rathaus Babelsberg zur Tat. „Die Kollegen in der Einrichtung haben alles richtig gemacht“, zitiert die „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) die Bereichsleiterin Wohnen, Tina Mäueler. Mitarbeiter hätten die Polizei informiert, nachdem sie die Leichen der vier getöteten Menschen und die schwerverletzte Person aufgefunden hätten. In Kampfhandlungen selbst seien sie nicht involviert gewesen. Weitere Details zum Vorfall nennt die Mitarbeiterin des Oberlin-Hauses aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht.

Bewohner und Mitarbeiter unter Schock

Bei den Opfern handelt es sich um vier Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Haus. Zwei der Bewohner seien laut Oberlin-Vorstand Fichtmüller dort schon als Kinder eingezogen. Alle vier haben demnach schon eine längere Zeit dort gewohnt.

In zwei Wochen soll es eine Trauerfeier mit Gedenkgottesdienst für die Getöteten und Verletzten geben, teilt Fichtmüller mit. Und weiter: „Es wird am Abend eine spontane Gedenkandacht in der Oberlin-Kirche mit Musik geben.“ Diese werde aber intern und nicht öffentlich sein. Wie die MAZ berichtet, stünden die Mitarbeiter und Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses unter Schock und benötigten Zuwendung und Beistand. „Es ist eine so große Erschütterung im Selbstverständnis, dass es uns die Beine weg gehauen hat.“

Brandenburger Landtag zeigt Anteilnahme

Der Brandenburger Landtag hat nach der Gewalttat seine Anteilnahme gezeigt. „Lassen Sie mich für uns alle sagen, dass uns die schreckliche Bluttat in der vergangenen Nacht (...) mit Entsetzen und mit viel Traurigkeit erfüllt“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Donnerstag im Plenum. „Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme gehört den Angehörigen der Opfer. Die Abgeordneten des Landtags sind in diesen schweren Stunden in Gedanken bei ihnen.“

Bei dem Thusnelda-von-Saldern-Haus handelt es sich um eine Einrichtung, in der 65 Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung betreut werden.