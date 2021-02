Poshspice: eine wirklich wertvolle Kuh

Anzeige

Carlisle. Eine nach dem früheren Spice Girl Victoria Beckham benannte Kuh namens Poshspice ist in England zum Rekordpreis von 262.000 Pfund ersteigert worden. Bei einer Viehauktion in Carlisle sei das Tier – mit vollem Namen Wilodge Poshspice – in der vergangenen Woche für umgerechnet knapp 300.000 Euro ersteigert worden, berichtete die BBC.

Laut der British Limousin Cattle Society ist das ein Preis, der den bisherigen Rekord für ein vergleichbares Tier von gut 131.000 Pfund bei Weitem übertreffe.

Schon die Mutter der Kuh war ein „Spice Girl“

Züchterin Christine Williams sagte, die Auktion sei, „wie im Lotto zu gewinnen“. Das große Interesse verdankt Poshspice wohl auch ihrer Namenspatin Victoria Beckham, die zu Zeiten der Spice Girls den gleichen Spitznamen trug.

Die versteigerte Kuh ist nicht die erste in ihrer Familie mit Spice-Girls-Ruhm: Ihre Mutter hatten die Züchter auf Ginger Spice – den Spitznamen von Geri Halliwell – getauft.