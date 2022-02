Zu warm, zu trocken: Extreme Winterdürre in Portugal

Anzeige

Lissabon. Die ungewöhnliche winterliche Dürre in Portugal hat sich verschärft. Für den Rest des Februars sei kein wesentlicher Regenfall zu erwarten, die Temperaturen dürften zudem weiter über den Normalwerten liegen, teilte die Wetterbehörde am Montag mit. In 91 Prozent des Landes herrsche schwere oder extreme Dürre. Laut der Wetterbehörde entsprach der durchschnittliche Niederschlag vom 1. bis 15. Februar nur sieben Prozent der Durchschnittsmenge eines Zeitraums von 30 Jahren.

Die Regierung hat die Nutzung von Stauseen für die Stromgewinnung bereits eingeschränkt, um Wasser für den öffentlichen Verbrauch zu sparen. Bauern bitten aus Mangel an Weideland für ihre Nutztiere um finanzielle Hilfe.

Seit 20 bis 30 Jahren vermehrt Dürren in Portugal

Dürreperioden seien in Portugal zwar nichts Ungewöhnliches, doch erlebe das Land seit den vergangenen 20 bis 30 Jahren eine Häufung des Phänomens, erklären Forscher der Wetterbehörde. Zuletzt gab es in den Jahren 2005, 2012 und 2017 Dürren. Wissenschaftler gehen davon aus, dass auf Portugal bis zum Ende des Jahrhunderts ein Rückgang der jährlichen Durchschnittsregenmenge um 20 bis 40 Prozent zukommt.