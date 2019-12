Polnische Delegation verwüstet Hotelzimmer: Torgau kündigt Städtepartnerschaft

Anzeige

Torgau. Städtepartnerschaften sind etwas Schönes - zumindest meistens. Im sächsischen Torgau ist es allerdings zu einem Eklat gekommen, der sogar zur Kündigung der Freundschaft mit dem polnischen Striegau führte. Warum, erklärt die Oberbürgermeisterin der Stadt, Romina Barth, in einem Facebook-Post.

Demnach hatte die Stadt Torgau ihre polnische Partnerstadt zum "Stadtfest Torgau leuchtet" eingeladen. Doch was dann passierte, schockierte: "Die polnische Delegation, darunter auch der Bürgermeister, haben nicht nur ein Teil der Einrichtung der Hotelzimmer zerstört, sondern auch alle denkbaren Exkremente in mehreren Hotelzimmern an undenkbaren Orten hinterlassen. Die Abreise vom betroffenen Hotel erfolgte wortlos", beschreibt Barth die Situation.

Stadtrat stimmte für Beendigung der Städtepartnerschaft

Die Konsequenz, die sie und der Stadtrat ziehen: Die Partnerschaft wurde beendet. "Das Verhalten der polnischen Delegation anlässlich unserer Einladung zum „Stadtfest Torgau leuchtet“ ist in meinen Augen nicht zu tolerieren und menschenunwürdig", schreibt Barth. Und weiter: "Ich sehe mich in der Pflicht, unsere Bürger/innen auf dieses unmenschliche Fehlverhalten hinzuweisen und vor allem unsere Kinder zu schützen, die auf unseren Wunsch und Veranlassung diese Städtepartnerschaft bisher gepflegt haben. Unsere Stadträte haben mehrheitlich für die Aufhebung gestimmt und nicht ich als Oberbürgermeisterin allein."

Sie wolle die bisher gepflegte Partnerschaft nicht verbieten, aber nicht mehr städtisch unterstützen. "Jeder kann reisen, wohin er möchte, nur eben nicht mehr auf städtische Veranlassung und Verantwortung. Jeder Verein, Verband und jede Person kann die gelebten Verständigungen jederzeit weiterhin pflegen, sofern er es selbst verantworten kann", schreibt Barth.

Bürgermeisterin aus Torgau zeigt sich entsetzt

Laut der "Torgauer Zeitung" hatte die Städtepartnerschaft bis zur Auflösung 22 Jahre bestanden. Die Stadt Striegau soll mittlerweile zumindest die Rechnung für das zerstörte Hotelzimmer übernommen haben, sich aber nicht persönlich bei der Stadt oder der Bürgermeisterin entschuldigt haben.

RND/hsc