Polizistin rettet Zweijährige vor dem Ertrinken

Nürnberg. Mit einem Sprung ins kalte Wasser hat eine Polizei in Mittelfranken einem zweijährigen Mädchen das Leben gerettet. Die Beamten waren als Reitergruppe in einem Park in Nürnberg unterwegs, als sie das Kind entdeckten, das in einem Biotop zu ertrinken drohte.

Das Kind spielte zusammen mit anderen Kindern am Ufer des Biotops, die Mütter saßen in der Nähe. Das Mädchen stand bis zur Hüfte im Wasser, doch als die Mutter einen Moment unaufmerksam war, ging die Zweijährige noch tiefer hinein. Die Polizisten sahen, wie das Kind unterging - und kurze Zeit später wieder auftauchte, um um Hilfe zu rufen.

Die Erwachsenen hatten die Situation nicht bemerkt

Laut Polizei Nürnberg hätten die Erwachsenen die brenzlige Situation nicht bemerkt und hätten deshalb auch nicht eingegriffen. Eine Polizistin sprang daraufhin von ihrem Pferd und direkt ins 1,50 Meter tiefe Wasser mit sumpfigem Untergrund, wo sie das Kind zu greifen bekam und somit wieder an Land ziehen konnte. Dank der schnellen Reaktion hielt sich das Kind nur wenige Sekunden unter Wasser auf und konnte damit unverletzt an Land gebracht werden - wohl aber mit einem Schock. Die Mutter versorgte das Kind im Anschluss.

Herrmann Guth vom Polizeipräsidium Mittelfranken lobte die Kollegin. “Ein Moment der Unaufmerksamkeit hätte schlimme Folgen haben können”, sagte er, “durch das schnelle Eingreifen unserer Kollegin konnte ein Unglück gerade noch verhindert werden.” Es sei für die Beamtin dabei von Vorteil gewesen, dass sie auf dem Pferd saß und von dort aus einen guten Überblick hatte.