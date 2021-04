Polizistin getötet: Messerangriff auf Polizeiwache in Frankreich

Anzeige

Rambouillet. Bei einem Messerangriff auf einer Polizeiwache in einer Gemeinde in der Nähe von Paris ist Berichten zufolge eine Mitarbeiterin der Polizei ums Leben gekommen. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Polizei äußerte sich auf Nachfrage nicht zu dem Vorfall.

Innenminister Gérald Darmanin bestätigte auf Twitter eine Messerattacke in der Gemeinde Rambouillet gut 60 Kilometer von Paris entfernt. Er wollte sich dorthin auf den Weg machen. Der Angreifer sei am Freitagmittag angeschossen und festgenommen worden, hieß es in französischen Medien. Danach sei er gestorben. Die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft prüfte den Vorfall, hätte die Ermittlungen aber noch nicht übernommen, hieß es auf Nachfrage.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der Vorfall hat sich demnach am frühen Nachmittag ereignet. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar. Die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, dass die Frau gerade vom Mittagessen zurückgekommen sei, als sie angegriffen wurde. Sie sei noch vor Ort gestorben.