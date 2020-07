Polizistin befreit eingesperrtes Baby mit Notfallhammer

Anzeige

Sonthofen. Im Oberallgäu hat eine Polizistin in ihrer Freizeit ein in einem Auto eingesperrtes Baby befreit. Die 20 Jahre alte Mutter hatte am Donnerstag auf einem Supermarktparkplatz in der Kreisstadt Sonthofen ihren Wagen versehentlich abgesperrt – Schlüssel und die vier Wochen alte Tochter waren eingeschlossen.

Mutter und Kind sind wohlauf

Nach kurzer Zeit fing der Säugling an zu schreien, und die Mutter wurde nervös. Die Polizeibeamtin, die privat vor Ort war und dies bemerkte, organisierte einen Nothammer und schlug eine Scheibe ein. Wie die Polizei mitteilte, kümmerte sich anschließend noch der Rettungsdienst um Mutter und Kind - beide waren wohlauf. Die Polizistin musste sich ebenfalls ärztlich behandeln lassen, weil sie sich bei der Rettungsaktion leicht an einer Hand verletzt hatte.