Polizisten schießen Schwarzem mehrmals in den Rücken – Video verbreitet sich im Netz

Kenosha. Ein Video von einer Polizeischießerei in Kenosha, Wisconsin verbreitet sich gerade in den sozialen Netzwerken: Darauf zu sehen ist, wie ein Schwarzer um einen Wagen herumgeht, während mehrere Polizisten ihm mit gezogener Waffe folgen. Als er die Wagentür öffnet und einsteigen will, scheint ein Polizist auf ihn zu schießen. Auf den Aufnahmen sind mehrere Schüsse zu hören.

Mann ist in einem ernsten Zustand

Der kurzer Clip des Vorfalls zählt bereits mehr als 2,3 Millionen Aufrufe auf Twitter und wurde mehr als 13.000-mal geteilt (Stand: 24. August, 8.40 Uhr). Die Polizeidienststelle Kenosha bestätigte den Vorfall in einem Statement. Die Schüsse sollen am Sonntag nach 17 Uhr passiert sein, als die Polizei auf einen häuslichen Zwischenfall reagiert habe, wie in dem Statement beschrieben wird. Welche Rolle der Mann dabei gespielt hat, ist bislang unklar. Der Angeschossene befindet sich laut Polizei nun in einem Krankenhaus in Milwaukee und sei in einem “ernsten Zustand”. Das Justizministerium von Wisconsin wird den Vorfall nun untersuchen.

Wisconsins Gouverneur Tony Evers reagierte bei Twitter auf den Vorfall: “Wir sind gegen den übermäßigen Einsatz von Gewalt und sofortige Eskalation im Umgang mit schwarzen Bewohnern Wisconsins.”

Demonstration in Kenosha

Nur wenige Stunden nach dem Vorfall sammelten sich Demonstranten an der Stelle der Schießerei. Die Polizei folgte den Demonstranten, unter anderem mit Gummigeschossen bewaffnet. Die Stadt Kenosha erließ eine Ausgangssperre bis 7 Uhr morgens.