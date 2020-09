Polizisten in Georgia wehren sich mit Schüssen – Frau mit Messer stirbt

Anzeige

Athens. Polizisten haben im US-Staat Georgia eine Frau erschossen, die mit einer Lötlampe und einem Messer auf sie losgegangen war. Die Beamten seien am Montag (Ortszeit) wegen eines häuslichen Zwischenfalls in ein Haus in Athens gerufen worden, teilte das Sheriff-Büro von Oconee County auf Facebook mit.

Wiederbelebungsversuche scheitern

Als die Frau das Messer gezückt habe, hätten sich die Polizisten mit Schusswaffen und einem Elektroschocker zur Wehr gesetzt. Sie wurden nicht verletzt. Wiederbelebungsversuche bei der Frau waren vergeblich. Ein in den häuslichen Zwischenfall verwickelter Mann sei leicht verletzt worden.