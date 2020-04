Polizisten helfen bei werdender Mutter als Babysitter aus

Anzeige

Vöhl/Korbach. Polizisten haben in Nordhessen auf ein zwei Jahre altes Kind aufgepasst, weil dessen alleinerziehende Mutter ins Krankenhaus musste. Die 26-Jährige war in der Nacht zum Samstag zur Entbindung ihres zweiten Kindes in die Klinik gebracht worden. Da die eigentliche Babysitterin jedoch zunächst nicht kam, sprangen die Beamten ein. Wie die Polizei in Korbach mitteilte, wogen sie das Kind in der Nacht zum Samstag in Vöhl in den Schlaf und warteten bis die ersehnte Hilfe schließlich eintraf.

dpa