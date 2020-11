Polizisten bei Demonstration in Leipzig leicht verletzt

Anzeige

Leipzig. In Leipzig ist es am Samstagabend bei einer Demonstration zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, wurden dabei vier Beamte leicht verletzt. Es seien Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet worden.

Pyrotechnik und Flaschen

Nach Polizeiangaben hatten sich etwa 350 Menschen südlich der Innenstadt zu einer Kundgebung unter dem Titel „Solidarisch gegen ihre Repression“ versammelt. Laut Medienberichten hatten linke Gruppen zu der Demonstration aufgerufen. Aus dem Aufzug heraus sei zunächst vereinzelt und im weiteren Verlauf fortwährend Pyrotechnik gezündet worden, erklärte die Polizei. Gleichzeitig seien vereinzelt Flaschen und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden.

In Höhe der Dimitroffstraße wurde demnach die Fassade der Polizeidirektion durch unbekannte Demonstrationsteilnehmer mit schwarzer Farbe beschmiert. Zudem sei ein Polizeifahrzeug beschädigt worden. Wegen der Straftaten sei ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen, hieß es weiter.