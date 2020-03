Polizist wird spontan zum Handwerker: Facebook-Nutzer feiern ihn

Anzeige

Stuttgart. Die Polizei in Stuttgart berichtete am Dienstag auf ihrer Facebookseite von einem besonders eifrigen Kollegen. Eine Fußgängerin machte die Hundeführer-Streife darauf aufmerksam, dass eine Fußgängerampel in der Stuttgarter Arnoldstraße kopfüber hing und kurz vor dem Umfallen ist. Der Polizist nahm die Sache einfach selbst in die Hand.

Der Beamte kletterte auf seinen Dienstwagen und reparierte die defekte Ampel mit Kabelbindern, wie ein von der Polizei veröffentlichtes Foto zeigt. Natürlich sei danach das Stuttgarter Tiefbauamt informiert worden, schreiben die Beamten bei Facebook.

Auf Facebook wird die Aktion reichlich kommentiert und geliked - fast 1000 positive Reaktionen hat der Polizist bekommen. Ein User schreibt unter dem Beitrag: “Praktiker am Werk. Gute Aktion!” Ein anderer User freut sich über über die schnelle Lösung des Problems: “Sehr sympatisch und schön, dass es auch noch so spontane Polizisten gibt, die das machen, was der Job eines Polizisten ist. Menschen beschützen, egal vor was."

