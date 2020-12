Polizist stirbt nach Unfall auf A6 - Kollege weiter in Lebensgefahr

Anzeige

Amberg. Die beiden Beamten waren dabei, einen Unfall an der Autobahn 6 bei Amberg aufzunehmen - da erfasste sie ein anderer Wagen. Nun ist einer der beiden Polizisten seinen Verletzungen erlegen. Der 33-jährige Beamte sei am Mittwochabend im Krankenhaus gestorben, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Sein 50 Jahre alter Kollege, der ebenfalls von dem Wagen erfasst worden war, schwebe weiter in Lebensgefahr.

Die beiden Polizisten waren am Dienstagnachmittag zu einem kleineren Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto auf der A6 bei Amberg gerufen worden. Die Unfallstelle war laut Polizei während der Unfallaufnahme abgesichert. Der 34-jährige Fahrer eines Wagens, der offenbar ausweichen wollte, geriet jedoch ins Schleudern und erfasste die Polizisten.

Polizisten wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

„Wie genau das passiert ist, muss der Gutachter feststellen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Er soll auch rekonstruieren, wo die Polizisten zum Zeitpunkt des Unfalls standen. Das dauere jedoch Wochen, sagte die Sprecherin. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die den Unfall am Dienstagabend beobachtet haben.

Die 33- und 50-jährigen Polizisten waren mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Rettungskräfte, Notärzte, Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Polizeiseelsorger und Kriseninterventionsteams kümmerten sich um die Beteiligten und Angehörigen. Die A6 in Richtung Nürnberg wurde nahe der Anschlussstelle Amberg-Ost komplett gesperrt.