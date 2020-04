Polizist infiziert sich im Dienst mit dem Coronavirus und stirbt

Anzeige

Einen vergleichbaren Fall gab es noch nicht: Ein Polizist (57) der Münchner Flughafenpolizei ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus am Sonntagmorgen verstorben, wie “T-Online” mit Berufung auf die Polizei berichtete. Der Beamte war seit mehreren Jahren in einem kleineren Team mit Sonderaufgaben tätig und infizierte sich vermutlich im Dienst mit dem neuartigen Virus. Seine sechs Teammitglieder befinden sich nun in Quarantäne.

Ansteckungskette unklar

So habe der Polizist typische Symptome gezeigt und sei damit in die Klinik eingeliefert worden, wie der Leiter des Präsidialbüros im Polizeipräsidium Oberbayern in Ingolstadt, Hans-Peter Kammerer, T-Online sagte. Wie es genau zur Ansteckung des Beamten kam, konnte noch nicht ermittelt werden.

Der Tod des Kollegen löste eine große Bestürzung aus: “Damit hat die Erkrankung für unser Präsidium ein Gesicht bekommen”, heißt es in der internen Trauerbekundung, die T-Online vorliegt. Unter anderem wird in dieser Mitteilung auch an die Kollegen appelliert: “Lassen Sie uns darauf achten, dass wir gesund und wohlbehalten durch diese Krise kommen, als Polizei mit viel Fingerspitzengefühl #gemeinsamfüralle da sind.”

