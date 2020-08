Polizist in St. Louis stirbt nach Kopfschuss im Einsatz

Anzeige

Nachdem ihm im Einsatz in den Kopf geschossen wurde ist ein Polizist aus St. Louis am Sonntag seinen Verletzungen erlegen. Der 29-jährige Tamarris L. Bohannon sei seit dreieinhalb Jahren in der Einheit im Einsatz gewesen, teilten Polizeisprecherin Michelle Woodling in St. Louis mit.

Ein weiterer Polizist mit einer Beinverletzung sei behandelt und aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Beamten waren im Einsatz, als ein bewaffneter Mann eine Familie aus deren Haus vertrieben und sich beinahe zwölf Stunden lang darin verbarrikadiert hat. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

In St. Louis kommt es in jüngster Zeit immer wieder zu tödlichen Schüssen auf Polizeibeamte. Erst am Samstag war der frühere Polizeibeamte David Dorn beerdigt worden, der in einer Pfandleihe niedergeschossen wurde, als er einem Freund zu Hilfe eilen wollte.