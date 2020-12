Polizist in den USA schießt auf Frau: Passanten protestieren am Tatort

Anzeige

Anzeige

Wauwatosa. Ein Polizist hat in einem Vorort von Milwaukee eine Frau niedergeschossen, in dem es in diesem Jahr schon mehrere Proteste gegen Polizeigewalt gab. Die Behörden teilten am Freitag mit, der Polizist sei Angaben eines Anrufers nachgegangen, eine Frau habe am Donnerstagmorgen eine andere Frau gewaltsam attackiert. Es sei zu einem Wortgefecht gekommen, in dessen Folge der Polizist die Angreiferin niedergeschossen habe. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Über ihren Zustand wurden keine Angaben gemacht.

Am Tatort versammelten sich 30 Menschen, die gegen das Vorgehen des Polizisten protestierten. Wauwatosa hat mehrere Proteste gegen Polizeigewalt gesehen, seit dort im Februar ein 17-jähriger schwarzer Jugendlicher nach einem Streit in einem Einkaufszentrum auf der Flucht vor der Polizei erschossen wurde. Der schwarze Polizist, der die tödlichen Schüsse abfeuerte, hatte in drei Jahren fünf Männer erschossen. Nach Feststellung der Staatsanwaltschaft handelte er jedes Mal in zulässiger Selbstverteidigung. Der Beamte stimmte im November zu, aus dem Polizeidienst auszuscheiden.