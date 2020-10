Polizeistreifen verstärkt unterwegs nach versuchten Kindesentführungen

Anzeige

Anzeige

Als Reaktion auf die versuchten Kindesentführungen in Leipzig sind in dem betroffenen Stadtteil Paunsdorf verstärkt Streifen unterwegs. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 42 Jahre alter Verdächtiger soll am Dienstagmorgen gleich mehrfach versucht haben, kleine Mädchen zu entführen. Am Mittwoch wurde der Deutsche dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Verdächtiger wollte Kinder den Eltern entreißen

Der 42-Jährige soll am Dienstagmorgen gleich mehrfach versucht haben, Kinder zu entführen. Zwei Vierjährige waren nach Angaben der Polizei dabei zusammen mit ihren Müttern auf dem Weg zum Kindergarten. Eines der Mädchen habe er kurz an sich ziehen und mit ihm wegrennen können. Als er verfolgt wurde, habe er von dem Kind abgelassen, sagte Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Leipzig, Lutz Mädler am Mittwochabend. Die Vierjährige blieb unverletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Danach habe der Verdächtige eine Siebenjährige attackiert, die allein auf dem Weg zur Grundschule gewesen sei. Er habe versucht, an dem Mädchen sexuelle Handlungen vorzunehmen. Das Kind habe sich "erheblich gewehrt", sagte Mädler. Daraufhin habe der Mann von ihr abgelassen.

Mit einem Großaufgebot und dem Einsatz von Polizeihunden und einem Hubschrauber war nach dem Mann gefahndet worden. Die Ermittler gehen laut Polizei davon aus, dass der Mann für alle Attacken verantwortlich ist. Er wurde am Dienstagnachmittag in einem Wäldchen gefasst.

Anzeige

Polizeichef Schultze kündigte an, dass die Beamten auch in den nächsten Tagen noch in Paunsdorf unterwegs sein werden. Es gehe auch darum, dass Sicherheitsgefühl der Einwohner nach den Vorfällen zu stärken. Man wisse, "dass die Sorgen der Menschen tief liegen". Außerdem hoffen die Ermittler auf weitere Zeugenhinweise.