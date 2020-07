Polizeihund erschnüffelt vermisstes Ehepaar mit Demenz in Graben

Anzeige

Pembrokeshire. In Großbritannien hat ein Polizeihund dabei geholfen, ein altes Ehepaar wiederzufinden, das für über zwei Stunden als vermisst galt. Wie “The Standard” berichtete, habe die Polizei im britischen Ort Pembrokeshire mit allen Einsatzkräften nach den beiden gesucht. Da sowohl die über 80-jährige Frau als auch ihr Mann an Demenz erkrankt sind, seien die Einsatzkräfte zu besonderer Eile gedrängt gewesen.

Schäferhund findet dementes Ehepaar

Der eingesetzte Deutsche Schäferhund habe schließlich maßgeblich zum Erfolg der Suchaktion beigetragen. Der Rüde habe an einem Stück Bettdecke geschnüffelt und so die Spur des vermissten Ehepaars aufgenommen. Wie der Ermittler Reuben Palin “The Standard” mitteilte, habe die Suchaktion gegen Mitternacht und in völliger Dunkelheit stattgefunden, was für erschwerte Bedingungen gesorgt hatte.

Der Deutsche Schäferhund habe die Spur des Ehepaars schließlich bis in eine Grube verfolgen können, wo sich die Frau am Rücken verletzt hatte. “Ohne [den Hund] hätte die Aktion viel schlimmer ausgehen können”, resümierte Palin.

Die Frau und ihr Ehemann seien in ein Krankenhaus gebracht und behandelt worden.