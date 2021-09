Polizeigewalt in Hannover? Verwandter äußert sich: 55-Jähriger wollte nur schlichten

Anzeige

Anzeige

Nach Diskussionen über einen Polizeieinsatz in Hannover am Dienstag hat sich nun der Schwiegersohn des betroffenen 55-jährigen Kioskbesitzers an die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ gewandt. Demnach habe der Mann lediglich schlichtend eingreifen wollen und sei aber von den Polizeikräften angeschrien und geschlagen worden. Er habe den 18-Jährigen, der verbotenerweise mit einer anderen Person zusammen auf einem E-Scooter fuhr und kontrolliert wurde, gekannt.

Die Polizei beschreibt die Ereignisse anders: Nach deren Darstellung schlug der 55-Jährige den Polizisten mit Fäusten. Als beide zu Boden gingen, habe der Mann in die Schlaufe des Fahrradhelms des Polizisten gegriffen und ihn stranguliert. Auch auf Aufforderung habe er nicht losgelassen. Dem Beamten sei mehr und mehr die Luft weggeblieben, deshalb habe er in Richtung Kopf und Oberkörper des 55-Jährigen geschlagen. Als der Angreifer daraufhin losließ, sei es den anderen Einsatzkräften gelungen, ihm Handschellen anzulegen.

Video vom Vorfall kursierte bei Twitter

Die Handschellen seien ihm aber wieder abgenommen worden, als die Frau des Angreifers sagte, ihr Mann sei erst vor Kurzem an der Hüfte operiert worden. Die Polizei habe die Personalien der beiden aufgenommen. Der 55-Jährige habe es abgelehnt, sich in ein Krankenhaus fahren zu lassen.

Anzeige

Auf einem inzwischen gelöschten kurzen Video auf Twitter waren unter anderem fünf Polizisten zu sehen, die auf dem mutmaßlichen Angreifer knien und ihn festhalten. Mehrere Menschen beobachteten den Einsatz. Auch war die Stimme eines Mannes zu hören, der in Richtung der beteiligten Beamten rief: „Das ist Polizeigewalt.“ Was vorher geschah, zeigte das Video nicht.