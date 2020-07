Polizei-Skandal in Sachsen: Rund 100 Beschuldigte in der Fahrrad-Affäre

Anzeige

Leipzig. In Sachsen sorgt ein Polizei-Skandal für großes Aufsehen. Rund 100 Beschuldigte sollen mit gestohlenen Fahrrädern gehandelt haben (#Fahrradgate). Ganze 45 Verdächtige arbeiten in der Leipziger Dienststelle, berichtet die “LVZ”. Neben dem illegalen Verkauf gestohlener Fahrräder wird den Beamten Bestechung, Vorteilsnahme und Beteiligung an Unterschlagungen vorgeworfen.

50 weitere Beschuldigte sind ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Leipzig, elf Personen aus dem Präsidium der Bereitschaftspolizei, zwei vom Landeskriminalamt (LKA) und zwei von der Dresdner Polizei, teilte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) mit. Die sächsische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt.

Schadenssumme unbekannt

Von Januar 2015 bis September 2018 sollen demnach tausende gestohlene Fahrräder, die von der Polizei sichergestellt wurden, in einem zentralen Lager in Leipzig abgestellt und später unrechtmäßig von Beamten weiter gegeben worden sein. Die genaue Anzahl der Fahrräder und die Schadenssumme sind nicht bekannt. Im Juli 2019 flog das angeblich über einen externen Verein abgewickelte Geschäft der Polizisten auf.