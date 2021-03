Polizei: Schütze in Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado

©PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN ; USSS - UNITED STATES SECRET SERVICE - ACCIDENT - VOITURE DE POLICE - CAR CRASH - USA - AMERICA. Washington DC, 10 aoû 2018. Ruban (rubalise) "Police line - do not cross" après l'accident d'une voiture du Secret Service US dans une borne automatique à côté de la Maison Blanche / United States Secret Service car's crashed next to the White House. PHOTO Alexandre MARCHI. Foto: Alexandre Marchi/MAXPPP/dpa |. © Quelle: picture alliance/dpa