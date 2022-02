Polizei: Schüsse in US-Supermarkt - ein Todesopfer

Anzeige

Seattle. Ein Schütze hat in einem Supermarkt im US-Staat Washington einen Menschen getötet, wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte. Ein weiteres Opfer sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte Chris Lee, Polizeichef der Stadt Richland. Der mutmaßliche Schütze sei flüchtig.

Die Suche nach dem bewaffneten Mann dauere an. Ein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf.