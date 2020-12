Polizei schnappt Schokoladendiebe

Anzeige

Bautzen. Vier junge Männer sollen am Freitagabend in einem Bautzener Supermarkt Schokolade und Nuss-Nougat-Creme gestohlen haben. Ihre Freude an der süßen Beute währte indes nicht lang. Die mit einem Auto geflüchteten 17- bis 25-Jährigen aus Polen wurden kurze Zeit später auf einem Autobahnrastplatz gefasst, wie die Görlitzer Polizei am Samstag mitteilte.

In ihrem Pkw fanden die Beamten neben großen Mengen Schokolade und süßem Brotaufstrich auch Kaffee, Waschmittel, Spirituosen und Kleindrogerieartikel im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Die vorläufig festgenommenen mutmaßlichen Diebe kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.