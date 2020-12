Polizei schmückt Weihnachtsbaum mit Verbrecherfotos – und versteht die Kritik nicht

Anzeige

Mobile. Wegen ihres Weihnachtsbaums steht die Polizei in Mobile im US-Staat Alabama in der Kritik: Statt mit Christbaumkugeln war der mit Verhaftungsfotos, sogenannten Mugshots, dekoriert, wie ein von den Beamten bei Facebook veröffentlichtes Foto zeigte. In dem Post, der inzwischen gelöscht wurde, hieß es unter anderem: „Wir haben unseren Baum mit Thugshots geschmückt, um zu zeigen, wie viele Kriminelle wir in diesem Jahr von den Straßen von Mobile geholt haben.“

Viele Nutzer zeigten sich empört. Nach einem Jahr voller Polizeigewalt sei „diese geschmacklose Aktion noch dümmer als zuvor“. Auch die einflussreiche schwarze Bürgerrechtsorganisationen NAACP kritisierte das „verabscheuungswürdige Verhalten“ des Sheriff-Departements in Mobile County scharf. Die Nichtregierungsorganisation ACLU schrieb, ein Symbol der Weihnachtszeit werde verwendet, um „Menschen herabzusetzen“.

Nicht der erste Skandal zu Weihnachten

Eine Sprecherin betonte, dass die Verhaftungsfotos nicht wirklich an dem Baum aufgehängt, sondern für das Facebook-Foto lediglich mit Photoshop darauf platziert worden waren. Trotz der Kritik wollte die Polizeidienststelle den Post zunächst nicht löschen. Am Wochenende folgte dann der Sinneswandel – allerdings nur, weil gedroht worden sei, die Telefone der Dienststelle mit Anrufen zu überfluten, sodass die Polizei für Notrufe nicht mehr erreichbar wäre. „Das ist es nicht wert“, sagte die Polizeisprecherin gegenüber der Nachrichtenseite „AL“. Sie bedauerte, dass die Botschaft des Posts, zu zeigen, wie viele Verbrecher die Polizei verhaftet habe, verloren gegangen sei.

Vor zwei Jahren hatte dieselbe Polizeibehörde schon einmal für einen Skandal zu Weihnachten gesorgt, als sie eine „Obdachlosen-Flickendecke“ auf Facebook präsentierte. Die zeigte Schildchen, die die Polizisten Bettlern weggenommen hatten. Damals hatte Mobiles Polizeichef die Aktion verurteilt.