Polizei schließt Kneipe wegen Freibierparty – auf den Tischen tanzte aber doch niemand

Hannover. Dieser Fall hatte über die Grenzen Hannovers hinaus für Schlagzeilen gesorgt: Weil in der Halloween-Nacht in der Kneipendisco Dax-Bierbörse Hunderte Menschen eine Freibierparty feiern, ohne die Corona-Regeln zu beachten, schließen Beamte das Hannoversche Lokal. Einen Vorwurf nimmt die Polizei jetzt allerdings zurück: Dass, wie zunächst im Einsatzbericht behauptet, sogar auf den Tischen getanzt worden sei, korrigiert die Pressestelle am Montag gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ): Der Tischtanz sei „nur bildlich gesprochen“ gewesen.

Obwohl der Betreiber dem Vorwurf energisch widersprochen und die Nacht mit Videoaufnahmen dokumentiert habe, hätte die Polizei noch am Montagmorgen auf der Darstellung beharrt, berichtet die HAZ weiter. Erst am Nachmittag sei ein Sprecher dann zurückgerudert. Lediglich zwei Personen hätten auf Bierzeltbänken getanzt und mehrere andere zwischen den Bänken. Der Vorgang ändere aber laut Polizei nichts an der Tatsache, dass in dem Club massiv über die Stränge geschlagen worden sei.

So seien etliche Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz im Lokal unterwegs gewesen. Insgesamt seien die notwendigen Abstände gar nicht einzuhalten gewesen, weil die vier Räume des Clubs mit rund 500 Gästen zu voll gewesen seien.