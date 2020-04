Polizei schießt bei Verfolgungsjagd auf 19-Jährigen

Anzeige

Anzeige

Vöhringen. Ein junger Mann ist in Vöhringen in Baden-Württemberg nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Der 19-Jährige habe am Sonntagnachmittag auf dem Autohof Vöhringen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und sei bei Eintreffen der ersten alarmierten Polizeistreife geflüchtet, teilte die Polizei mit. Nach einer Verfolgungsjagd kam es demnach zu einem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte, bei dem der Mann schwer verletzt worden sei.

"Nach ersten Erkenntnissen war es zu einer Bedrohungssituation für die Polizisten gekommen, weshalb diese die Schusswaffe einsetzten", hieß es in der Mitteilung. Die Beamten leisteten demnach Erste Hilfe, anschließend wurde der 19-Jährige von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf durch die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizei Rottweil laufen.

RND/dpa