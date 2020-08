Polizei löst illegale Geburtstagparty mit 250 Gästen auf

Anzeige

Schwerin. Die Polizei hat in Schwerin eine illegale Geburtstagsparty mit rund 250 Gästen beendet. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, wollten die Teilnehmer am Wochenende auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände im Waldgebiet Göhrener Tannen den 18. Geburtstag einer jungen Frau feiern. Als die Beamten anrückten, lief Musik, es lagen Getränkelisten aus und Sonnensegel waren gespannt. Der 25-jährige Veranstalter sei darauf hingewiesen worden, dass solche Veranstaltungen ohne Anmeldung grundsätzlich illegal sind.

“nicht einsichtig”

Zudem sei dies ein Verstoß gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Der Schweriner habe sich “nicht einsichtig” gezeigt. Daraufhin sei die Party über Durchsagen per Lautsprecher aufgelöst worden. Der 25-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Die Teilnehmer waren aus ganz Westmecklenburg angereist.