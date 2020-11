Polizei löst Adventsfeier mit mehr als 40 Gästen in Leipzig auf

Anzeige

Leipzig. In Leipzig ist eine Adventsfeier mit mehr als 40 Gästen aufgelöst worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei der Feier am Sonntag keine Mindestabstände eingehalten. Die Anwesenden hätten sich uneinsichtig und unkooperativ gezeigt, als das Ordnungsamt einschritt. Die Bereitschaftspolizei wurde hinzugerufen.

Von zehn Feiernden wurden die Personalien notiert, und es wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung gestellt. Nach Ende des Einsatzes bemerkten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, dass die Reifen ihres Dienstautos zerstochen worden waren. Um was für eine Art von Feier es sich genau handelte, konnte eine Polizeisprecherin am Montag nicht sagen.