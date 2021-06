Polizei löst YouTuber-Aktion in Dortmund auf - über 1000 Teilnehmer

Anzeige

Dortmund. Die Polizei hat am Samstag in Dortmund ein Treffen von mehr als 1000 jungen Menschen aufgelöst, die zu einer Werbeaktion eines YouTubers gekommen waren. Zeugen hatten das Treffen auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Nachmittag der Polizei gemeldet, wie diese mitteilte.

Zu dem Auftritt des YouTubers „CanBroke“ waren offenbar deutlich weniger Teilnehmer erwartet worden. Bei der großen Menschenmenge sei ein geordneter Ablauf und das Einhalten der Hygieneregeln jedoch nicht mehr garantiert gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Auch mehrere Zufahrten zu dem Gelände seien versperrt gewesen.

Polizei erteilt Platzverweise

Die Polizei löste das Treffen schließlich auf und erteilte Platzverweise. Aufgrund der großen Anzahl an Menschen kam es zu Verkehrsstörungen, so dass vorübergehend Straßen gesperrt wurden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Hinweise auf Straftaten liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.

„CanBroke“ hatte unter anderem auf seinem Instagram-Kanal für das Werbe-Event geworben. In einer Story entschuldigte er sich bei seinen Fans für den Abbruch der Veranstaltung. Der Influencer, der bei YouTube rund 800 000 Abonnenten hat, teilt auf der Plattform regelmäßig Videos aus seinem Leben.