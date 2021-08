Polizei: In Plymouth getötetes Mädchen war drei Jahre alt

Anzeige

Anzeige

Plymouth. Bei der Bluttat in Plymouth ist auch ein dreijähriges Mädchen getötet worden. Die Polizei teilte am Freitag mit, der mutmaßliche Täter habe das Kind und einen 43 Jahren alten Verwandten des Mädchens erschossen, als er ein Haus verließ. Dort hatte er zuvor eine 51-jährige Frau getötet, die er kannte.

Ob er auch mit dem Mädchen und den übrigen Opfer bekannt war, ist noch unklar. Der 22-Jährige erschoss auf einer Straße einen 59-jährigen Mann und eine 66 Jahre alte Frau, die in der Nähe wohnten, und verletzte eine 53 Jahre alte Frau sowie einen 33-Jährigen schwer. Als Polizisten auftauchten, erschoss er sich selbst.

„Monate und Jahre spürbar”

Die Polizei sei innerhalb von sechs Minuten nach dem ersten Notruf am frühen Donnerstagabend am Tatort erschienen, sagte Polizeichef Shaun Sawyer. Er sei sehr stolz auf seine Beamten. „Die Auswirkungen auf die lokale Gemeinde Keyham, die Stadt Plymouth und viele Gemeinden im ganzen Land, in denen Angehörige der Gestorbenen leben, werden viele Monate und Jahre lang spürbar sein“, sagte Sawyer.