Polizei in Mainz reagiert auf Vorfall in Volkmarsen

Mainz. Die Polizei in Mainz hat an Rosenmontag spontan auf den Vorfall bei einem Karnevalsumzug im nordhessischen Volkmarsen reagiert und überwacht mit Drohnen gezielt Zufahrtsstraßen. Ziel sei es, “auffällige Fahrzeugbewegungen” frühzeitig zu erkennen, teilte die Polizei in Mainz mit.

Die Drohnen seien eigentlich dafür vorgesehen gewesen, gefahrenträchtige Situationen rund um den Bereich des Rosenmontagszuges auszumachen. Nun würden sie an den Rändern des Veranstaltungsraumes genutzt. Wegen des Rosenmontagszuges sind knapp 500.000 Menschen in Mainz unterwegs. In Volkmarsen war ein Autofahrer in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Nach ersten Meldungen wurden mehrere Menschen verletzt, der Fahrer wurde festgenommen.

RND/dpa