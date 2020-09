Anzeige

Anzeige

Hongkong. Bei Demonstrationen gegen die Verschiebung der Regionalwahl sind am Sonntag in Hongkong 289 Menschen festgenommen worden. Ein Polizeieinsatz sorgte dabei in den sozialen Netzwerken für besonders viel Empörung. Ein zwölfjähriges Mädchen versuchte vor der Polizei wegzulaufen – vermutlich aus Angst, wie die Mutter des Mädchens später sagte. Ein Polizist brachte das flüchtende Mädchen gewaltsam zu Boden, weitere Beamte halfen dabei, es unten zu halten. Das Video von dem Polizeieinsatz wurde auf Twitter tausendfach geteilt.

Polizei in Hongkong verteidigt Einsatz gegen Mädchen

Hongkongs Polizei verteidigte den Einsatz damit, dass das Mädchen “auf verdächtige Weise” gerannt sei. Man habe ein Minimum an notwendiger Gewalt eingesetzt, um die Zwölfährige festzunehmen. In einem Facebook-Statement der Polizei heißt es, man sei besorgt gewesen, weil Jugendliche an illegalen Versammlungen teilgenommen hätten. Junge Menschen sollten demnach von derartigen Protesten fernbleiben, um sich nicht in Gefahr zu begeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Mutter des Mädchens will laut der britischen Zeitung “The Guardian” Klage gegen den Polizeieinsatz einreichen. Demnach sei die Familie nur zum Einkaufen unterwegs gewesen. Das Mädchen sei aus Angst vor der Polizei davongelaufen und habe Prellungen und Schürfwunden erlitten. Gegen das Mädchen und seinen 20 Jahre alten Bruder seien Bußgelder verhängt worden, weil sie gegen die Corona-Regeln verstoßen haben sollen.

Verschiebung der Regionalwahl sorgt für Proteste

In Hongkong kam es am Sonntag zu Protesten, weil die ursprünglich für diesen Tag geplante Regionalwahl um ein Jahr verschoben wurde. Die Polizei nahm insgesamt 289 Demonstranten fest. Wie die “South China Morning Post” berichtete, setzten Polizisten Pfefferkugeln gegen Demonstranten ein.

Regierungschefin Carrie Lam hatte die Verschiebung der Wahl Ende Juli bekannt gegeben und mit einem Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen begründet. Politische Motive habe es dafür nicht gegeben. Aktivisten der Demokratiebewegung bezweifeln diese Aussage: Sie werfen der Regierung vor, Angst vor einem Zugewinn der Opposition im Parlament zu haben.