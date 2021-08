Polizei im Südwesten fahndet nach Katzenquälern - Kadaver im Maisfeld

Anzeige

Heidelberg . Mehrere Katzenquäler beschäftigen die Polizei im Südwesten. In allen Fällen hofft die Polizei durch Zeugen auf die Spur der bislang unbekannten Täter zu kommen. So sind am Donnerstag drei verstümmelte Katzenkadaver in einem Maisfeld im Heidelberger Stadtteil Kirchheim entdeckt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kann sogar das Aussehen der Tiere nicht mehr festgestellt werden, weil der Grad der Verstümmelung der Tiere so stark ist. Es werde nach Zeugen gesucht, denen verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen seien. Die Kadaver könnten auch im Maisfeld entsorgt worden sein, hieß es.

Katzer von Unbekannten beschossen

Auch in Wutöschingen (Landkreis Waldshut) sucht die Polizei nach einem Tierquäler. Dort wurde ein Kater von einem bislang Unbekannten beschossen. Das schwer verletzte Tier wurde laut Polizeiangaben vom Freitag auf einer Straße gefunden und habe eingeschläfert werden müssen. Vermutlich sei mit einer Druckluftwaffe auf den Kater geschossen worden.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei über den Fall einer angeschossenen Hauskatze im Kreis Karlsruhe berichtet. Die Besitzerin hatte ihr Tier Anfang der Woche in Ubstadt-Weiher vermisst und dort später in einer Scheune verletzt entdeckt. In einer Tierklinik wurde festgestellt, dass auf die Katze ebenfalls geschossen wurde.