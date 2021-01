Polizei im Harz erwartet Tagestouristen am Dreikönigstag - vorerst keine Straßensperrungen

Anzeige

Halberstadt. Der Harz kämpfte zuletzt wie andere Wintersportregionen mit zu vielen Tagestouristen. Viel Stau, Menschenansammlungen und Verstöße gegen die Corona-Regeln waren die Folge. Doch seit Anfang dieser Woche hat sich die Lage dort größtenteils wieder beruhigt. „Am heutigen Dienstag war das Aufkommen mäßig“, bestätigt Heiko Schütz, Leitender Einsatzbeamter des Polizeireviers Harz, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Grund dafür könnte auch sein, dass viele Menschen wieder arbeiten müssen.

Mit dem Dreikönigstag am 6. Januar, der in Sachsen-Anhalt ein Feiertag ist, könnte der Region jedoch ein erneuter Ansturm von Tagestouristen bevorstehen. „Wir erwarten mehr Besucher und es werden mehr Polizeikräfte im Einsatz sein“, erklärt Schütz. Zuvor diskutierte Sperrungen von Zufahrtsstraßen zum Brocken seien vorerst aber nicht geplant. „Straßensperrungen werden wir nur vornehmen, wenn wieder Rettungswege abgeschnitten werden“, so der Beamte.

Mehr Polizeiaufkommen am Dreikönigstag und dem kommenden Wochenende

Wie am Dreikönigstag sollen demnach dann auch am kommenden Wochenende „über das normale Maß hinaus“ Polizisten im Harz im Einsatz sein. Problem sei vor allem das Parken - so hätten die Menschen am vergangenen Wochenende in Scharen an unerlaubten Stellen geparkt, was die Sicherheit gefährden kann, wenn dadurch Rettungswege behindert werden.

Zu der nun beschlossenen Einschränkung der Bewegungsfreiheit für Orte mit Inzidenzen über 200 und der Kontrolle deren sagt der Polizist: „Das kann man nur mit Verkehrskontrollen kontrollieren.“ Das bedeute, dass man Autos kontrollieren könne, deren Kennzeichen nicht aus der entsprechenden Region im Harz stammen. Das sei natürlich eine selektive Vorauswahl, so der Beamte, und ob es wirklich durchführbar ist, sei dahingestellt: „Wir haben ja auch noch andere Aufgaben als Touristen abzuweisen.“