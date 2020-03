Polizei holt Störer aus Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

Anzeige

Suhl. Die Polizei in Thüringen hat mehrere Männer aus der unter Quarantäne stehenden Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber in Suhl wegen Widerstands gegen die Isolationsbestimmungen verlegt. Insgesamt sollten 17 Menschen aus der Einrichtung geholt und in die ehemalige Jugendarrestanstalt in Arnstadt gebracht werden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Dienstag.

Die Männer hätten sich in den vergangenen Tagen in grober Weise den getroffenen Quarantäneanordnungen widersetzt. Der Einsatz laufe derzeit noch. Es seien noch nicht alle Gesuchten festgesetzt worden. Mit dem Einsatz setze die Polizei eine Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes um.

Etwa 200 Beamte sind dem Sprecher zufolge im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes sowie viele Bereitschaftspolizisten. Auch die Feuerwehr sei vor Ort, weil die Störer das Gebäude in Brand setzen könnten.

In dem Flüchtlingsheim war ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet worden, danach waren alle etwa 500 dort lebenden Asylbewerber unter Quarantäne gestellt worden. In den vergangenen Tagen hatten einige von ihnen etwa versucht, die Einrichtung zu verlassen. Am Montag hatten 15 bis 20 Menschen offenbar aus Protest gegen die Quarantäne zudem teilweise den Weg zur Kantine blockiert.

