Polizei hebt illegales Bordell in Essener Hotel aus

Essen. Die Essener Polizei hat drei Männer festgenommen, die in einem Hotel ein illegales Bordell betrieben haben sollen. Nach einem Zeugenhinweis habe die Polizei am Dienstagabend in dem Hotel drei Männer zwischen 30 und 36, sechs Frauen zwischen 20 und 34 Jahren und mehrere für Prostitution hergerichtete Zimmer entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Beamten fanden unter anderem Verhütungsmittel und Lebensmittel. Es bestehe der Verdacht, dass die Zimmer bereits seit längerer Zeit für einen Bordellbetrieb genutzt wurden und dass dies auch weiterhin geplant gewesen sei. Außerdem fanden die Beamten Drogen in geringen Mengen.

Die Frauen wurden vernommen und danach auf freien Fuß gesetzt. Die Männer blieben zunächst im Polizeigewahrsam.