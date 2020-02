Polizei-Großeinsatz nahe Bonn: Zweijährige wieder aufgetaucht

Anzeige

Alfter. Die Polizei hat im Rhein-Sieg-Kreis mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Kleinkind gesucht. Mittlerweile wurde das zweijährige Mädchen gefunden, wie die Polizei Bonn berichtet. Das Kind wurde in einer Garage in der Nachbarschaft gefunden - die Einsatzkräfte hatten auch die Garagenbereiche durchsucht.

Das zweijährige Mädchen sei demnach Sonntagnachmittag “in einem unbeobachteten Moment” aus einer Hofanlage in der Gemeinde Alfter westlich von Bonn verschwunden, teilte die Polizei mit. Die Polizei suchte am Abend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, einem Hubschrauber und Suchhunden nach dem Mädchen.

RND/dpa