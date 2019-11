Polizei geht mit Großeinsatz gegen Schleuser vor - in sechs Bundesländern

Anzeige

Osnabrück/Bremen. Die Bundespolizei ist am Mittwoch in sechs Bundesländern gegen Schleuser vorgegangen und hat zahlreiche Wohnungen und Gewerbeobjekte durchsucht. Die Aktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück richte sich gegen das Einschleusen von Ausländern aus dem osteuropäischen Raum, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Hannover.

Ein Haftbefehl beantragt

Gegen einen Verdächtigen sei Haftbefehl beantragt worden. Die Durchsuchungen betrafen den Angaben zufolge die Länder Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. 510 Bundespolizisten seien insgesamt im Einsatz gewesen.

RND/dpa