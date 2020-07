Polizei findet mehrere Tote in Wohnung in Baden-Württemberg

Anzeige

Reutlingen. Die Polizei hat in einer Wohnung in Baden-Württemberg mehrere tote Menschen gefunden. Es handele sich um Mitglieder einer Familie, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass Fremde oder Außenstehende an der Tat in Reutlingen beteiligt gewesen seien. Die Leichen seien am Mittag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollten im Laufe des Abends weitere Informationen bekanntgeben.