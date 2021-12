Polizei findet in Brake Frauenleiche und Verletzte - Verdächtiger in U-Haft

Anzeige

Anzeige

Brake. Nach dem Fund einer getöteten 26-Jährigen und einer verletzten 25-Jährigen in der niedersächsischen Stadt Brake ermittelt die Polizei gegen einen Tatverdächtigen. Der 33-Jährige wurde am Samstag in Untersuchungshaft genommen, nachdem er am Freitagabend festgenommen und mit mutmaßlich selbst zugefügten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden war, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten wurden am Freitag wegen lauter Schreie im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gerufen und fanden dort zuerst eine offenbar durch Messerstiche verletzte 25 Jahre alte Frau. Der Tatverdächtige hatte sich in seine Wohnung zurückgezogen, hieß es.

Als Spezialkräfte der Polizei ihn festnahmen, fanden sie dort die Tote. Ihr Leichnam soll nun obduziert werden. Die Hintergründe und Zusammenhänge waren zunächst nicht bekannt. Die verletzte 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.