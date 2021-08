Polizei erschießt Mann nach einer Auseinandersetzung im hessischen Groß-Gerau

Keine Atempause – Politik wird gemacht

Weniger als sechs Wochen vor der Bundestagswahl bleibt der Regierung keine Chance für Müdigkeit im Amt. Auf der Tagesordnung für die heutige außerordentliche Sitzung des Bundestages stehen so viele wichtige Entscheidungen wie schon lange nicht mehr: Es geht um die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und Hilfen für die Flutopfer – und dann will Angela Merkel auch noch eine Regierungs­erklärung zur Lage in Afghanistan abgeben.