Polizei erschießt jungen Schwarzen in Washington – “BLM” ruft zu Protesten auf

Washington. Erneut hat die Polizei in den USA einen schwarzen Mann getötet. Uniformierte Polizisten in Washington hätten sich am Mittwochnachmittag einem Auto genähert, in dem sich Waffen befinden sollten, sagte Polizeichef Peter Newsham. Dann seien zwei Menschen aus dem Auto geflohen. Warum die Beamten das Feuer eröffneten war zunächst unklar. Ein junger Mann, der 17 oder 18 Jahre alt sein sollte, wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Es sei “unangemessen” zu spekulieren, weshalb die Beamten das Feuer eröffnet hätten, sagte Newsham. Zwei Waffen seien am Tatort gefunden worden. “Wir glauben, der Verdächtige habe zu der Zeit eine Waffe gehabt”, sagte Newsham Reportern bei einer improvisierten Pressekonferenz. Mitglieder der Gemeinde widersprachen dem.

Aufruf zu Protesten

Die lokale “Black Lives Matter”-Bewegung rief am Mittwoch zu unmittelbaren Proteste vor der Polizeistation auf. In einem Tweet teilte sie mit: “Die Polizei von DC hat heute einen Schwarzen Mann getötet.”

Nachdem der Schwarze George Floyd Ende Mai in Minneapolis durch Polizeigewalt ums Leben gekommen war, war im Juni in Washington ein Gesetz verabschiedet, nachdem die Polizei die Aufnahmen von Bodycams bei tödlichen Schüssen innerhalb von fünf Tagen veröffentlichen muss.